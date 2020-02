Newton: Comete, asteroidi e meteoriti

Newton è il programma di informazione ed approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita l’astrofisico e divulgatore Amedeo Balbi, professore associato di Astronomia e Astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata. Assieme ci conducono in un viaggio dalle origini dell’Universo fino alla scoperta degli strumenti tecnologici più innovativi per l’osservazione e il monitoraggio di alcuni fra i più affascinanti oggetti cosmici: comete, asteroidi e meteoriti.

Un asteroide di piccole dimensioni non provoca una catastrofe, ma può causare danni su scala locale, come nel caso dell’asteroide piombato nel 2013 nella città russa di Chelyabinsk, che provocò danni e feriti. Presso la stazione radioastronomica di Medicina dell’INAF (l’Istituto Nazionale di Astrofisica), in provincia di Bologna, l’astrofisica Daria Guidetti ci spiega appunto come funzioni il monitoraggio degli asteroidi. Per la conoscenza dell’origine della vita dobbiamo sfruttare lo studio di questi corpi celesti, ma allo stesso tempo, per il pericolo che possono rappresentare, dobbiamo anche temerli e, dunque, pensare a progetti scientifici di difesa planetaria.

In onda il 12 febbraio alle 21.30 su Rai Scuola

Tags

Condividi questo articolo