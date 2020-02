Newton: Energia, il futuro prossimo delle rinnovabili

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Claudio Lugni, esperto di energie rinnovabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Insieme ci accompagnano in un viaggio attraverso le diverse forme di energia rinnovabile su cui sta lavorando la ricerca scientifica e tecnologica, mostrandoci come il superamento dell’uso delle energie di origine fossile rappresenti un punto fermo ineludibile per il futuro del pianeta Terra.

Partendo dall’idroelettrico, campo in cui l’Italia fu un apripista a livello planetario, e passando per le varie forme di solare, l’eolico e il geotermico. Con Emilio Campana, direttore del dipartimento Ingegneria e tecnologie per l’Energia del CNR, e con Marcello Costanzo e Francesco Salvatore dell’Istituto di Ingegneria del Mare delCNR, gettiamo anche uno sguardo sul ruolo centrale che avrà il mare in questo settore.

Al Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA il responsabile della divisione solare Giorgio Graditi e il responsabile del laboratorio tecnico solare Walter Gaggioli ci mostrano poi un interessante sperimentazione di economia circolare basata sull’utilizzo di residui di scarto dell’industria siderurgica come accumulatori di energia termica in impianti solari termodinamici. L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri ci racconta, infine, del curioso premio IgNobel attribuito al calcolo dell’area della pelle dell’elefante… per sottolineare quanto sia importante conoscere i propri fabbisogni energetici.

In onda il 19 febbraio alle 21.30 su Rai Scuola

