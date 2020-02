Newton: Energia, il presente del fossile

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Alessandro Corsini, esperto di Sistemi Energetici e professore ordinario alla Sapienza Università di Roma. Assieme ci conducono in un viaggio attraverso la storia recente e recentissima delle energie fossili, per fare un punto sulla reale consistenza dei giacimenti ai quali possiamo ancora attingere e gettare uno sguardo sulla inevitabile fase di transizione verso le energie rinnovabili.

La eco delle domeniche a piedi degli anni settanta fa da sottofondo ai ripetuti allarmi sull’esaurimento delle scorte di petrolio. Allarmi innescati a metà del secolo scorso dalla famosa ‘teoria del picco’ di Marion King Hubbert ma ormai in buona parte ridimensionati dalle più recenti acquisizioni della ricerca: sia in campo teorico che applicativo (un esempio sono le nuove tecnologie estrattive basate sul ‘fracking’ delle rocce). Con Thomas Klauser, responsabile tecnologico della start-up a partecipazione pubblica “H2SuedTirol” scopriamo come l’idrogeno potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nella transizione alle fonti rinnovabili. Il giornalista scientifico Pietro Greco, infine, ci racconta la storia del più grande errore di Einstein, proprio in campo energetico…

