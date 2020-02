Newton: Energia, il sogno del nucleare pulito

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) dell’ENEA. Con loro ripercorriamo la storia della ricerca attorno all’energia nucleare: dalle prime centrali a fissione fino a quelle di quarta generazione. Concentrando poi l’attenzione sulla ricerca verso la realizzazione del ‘sogno’ dell’energia nucleare pulita per definizione: la fusione. Con Sergio Orlando, capo ingegnere del programma europeo ITER, scopriamo come l’Italia sia in questo campo il primo partner europeo, all’avanguardia sia in campo teorico che tecnologico.

Con Gian Maria Polli, ricercatore ENEA, entriamo nei nuovi laboratori di Frascati dove si stanno sviluppando diverse componenti di ITER e dove, soprattutto, verrà realizzato il DTT (Divertor Test Tokamak), fondamentale anello di congiunzione tra ITER e il progetto successivo DEMO, che punta alla realizzazione di un reattore a fusione pienamente efficiente e conveniente anche in termini economici, entro il 2050. Il giornalista scientifico Pietro Greco, infine, ci racconta un ‘errore da Nobel’: di quando Enrico Fermi ottenne, senza accorgersene, la fissione dell’atomo.

