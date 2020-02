Newton: L`Universo esplosivo

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Elisabetta Bissaldi, astrofisica e fisica dello Spazio, ricercatrice del Politecnico di Bari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Assieme ci conducono alla scoperta dei lampi gamma, di cosa siano, come si studiano e soprattutto cosa siano in grado di rivelarci a proposito dell’Universo.

Elisabetta Bissaldi si è occupata appunto di uno studio pubblicato sul giornale “The Astrophysical Journal” nel giugno 2019 che ha permesso di catalogare le sorgenti rivelate dal satellite NASA “Fermi” che emettono radiazione gamma di altissima energia. Una sorta di “hit parade” dei fenomeni più violenti del cosmo, veri e propri cataclismi celesti che avvengono nelle regioni più remote dell’Universo. Roberto Gilli, Primo Ricercatore dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna dell’Inaf, ci spiega invece l’osservazione nei raggi X dei buchi neri supermassicci nell’universo primordiale: questo tipo di osservazione ha il pregio di poter penetrare i veli di gas e polveri che spesso circondano i buchi neri, svelando anche quelli più lontani e nascosti.

In onda il 10 febbraio 2020 alle 21.30 su Rai Scuola

