Newton: Pt.14 - La vita invisibile degli abissi

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Gian Marco Luna, direttore dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR di Ancona. Con lui scopriamo la vita microscopica, invisibile e inattesa, che popola gli abissi marini.

Negli oceani non vivono soltanto creature marine visibili all’occhio umano, come pesci, squali e balene, ma anche un mondo immenso e ancora poco conosciuto che solo da pochi anni possiamo decifrare grazie alle tecniche di sequenziamento del DNA, ai progetti di ricerca dedicati al ruolo dei microrganismi e dei virus nell’ambiente marino, incluso il mare profondo, e agli studi sul funzionamento dell’oceano. Violetta La Cono, ricercatrice presso l’IRBIM-CNR di Messina, descrive le caratteristiche dei laghi anossici ipersalini profondi del Mar Mediterraneo, ambienti tra i più inusuali ed estremi della Terra, perciò di notevole interesse per la scienza, dove esiste una crescita microbica “di nicchia”. Un ecosistema sorprendente.

In onda l'11 marzo alle 21.30 su Rai Scuola

