Newton Pt.15 - La geologia dei canyon sottomarini

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Silvia Ceramicola, geologa marina dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Assieme a loro scopriamo che cosa sono i canyon sottomarini e dove si trovano nel mondo, come si formano e perché sono importanti per la geologia marina, come li studiamo in Europa e nel Mediterraneo grazie a grandi progetti di ricerca.

Andiamo nel Golfo di Trieste insieme a Daniela Accettella, tecnologa dell’OGS, che a bordo di un’imbarcazione spiega l’utilità e il funzionamento di uno strumento utilizzato per la mappatura delle profondità marine: montato a chiglia, il “multibeam” permette di acquisire i valori di profondità e creare le mappe dei fondali, trasmettendo e ricevendo impulsi acustici.

In onda il 13 marzo alle 21.30 su Rai Scuola

