Newton: Pt. 16 - Viaggio al nucleo della Terra

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Andrea Morelli, sismologo, direttore di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e docente all’Alma Mater di Bologna. Insieme ci accompagnano in un viaggio alla scoperta dei misteri della parte più profonda del nostro pianeta: il nucleo della Terra.

In un video di repertorio, l’astrofisico Giovanni Bignami ci racconta il progetto avveniristico del professor David Stevenson del California Institute of Technology per raggiungere il cuore della Terra. Mentre all’INGV di Roma i ricercatori Leonardo Sagnotti e Domenico Di Mauro ci spiegano come si studia il paleomagnetismo e il magnetismo terrestre. L’astrofisico Luca Perri, infine, ci racconta la curiosa vicenda di chi ancora crede che la Terra sia piatta e non esista alcun Nucleo: dei cosiddetti ‘terrapiattisti’.

