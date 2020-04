Newton: Pt.17 - La Terra dalla crosta al mantello

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Con lei partiamo per un viaggio attraverso la Crosta e il Mantello del pianeta Terra, scoprendo il ruolo fondamentale che ha lo studio delle onde sismiche per conoscere le profondità del nostro Pianeta.

Entriamo quindi nella sala di controllo e scopriamo come vengano rilevati i dati per monitorare e studiare il più grande vulcano attivo del Mediterraneo, l’Etna. Il fisico Massimo Temporelli ci spiega invece come costruirci in casa un sismografo a partire da un vecchio hard disk. Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, infine, i ricercatori dell’Istituto Italiano di Fisica Nucleare, Aldo Ianni e Nicola Rossi, ci raccontano cosa sono i geoneutrini e l’ultima scoperta dell’esperimento Borexino sull’origine del calore terrestre.

