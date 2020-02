Newton: Pt.9 - Cervello, un`evoluzione lunga una vita

“Newton” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova. Assieme ci mostrano come Il cervello sia un sistema che si sviluppa costantemente, un edificio in continua costruzione, i cui mattoni sono anche le emozioni e le esperienze che facciamo, soprattutto nei primi anni di vita.

È in questo modo che ogni individuo viene forgiato nel profondo del proprio sé. Giacomo Rizzolatti, professore emerito in Fisiologia Umana presso la facoltà di Medicina dell’Università di Parma ci racconta come il gruppo da lui coordinato abbia portato nel 1992 alla scoperta dei neuroni specchio, che per la prima volta hanno dato una spiegazione fisiologica all’empatia. Pietro Greco, nella sua rubrica ci svela una truffa nel campo delle neuroscienze.

In onda il 28 febbraio 2020 alle 21.30 su Rai Scuola

