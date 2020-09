Newton Speciale Sostenibilità (pt. 05) “Prevenzione e resilienza per la sostenibilità”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga ospita l’ingegner Luigi D’Angelo, Direttore operativo del Dipartimento Emergenza della Protezione Civile. Insieme ci spiegano cosa si intende per prevenzione e resilienza, soprattutto in relazione al concetto di futuro sostenibile. Scoprendo che il nostro Paese è, per la sua conformazione naturale e storica, una sorta di laboratorio naturale in cui sono presenti tutti i rischi possibili, fra cui quelli sismico e idrogeologico, aggravati dalla forte pressione dell’elemento antropico. Vediamo quindi, a livello globale, quanta importanza abbia la ricerca scientifica in questo campo, unita alla cooperazione internazionale. Il presidente onorario del comitato scientifico del WWF, Gianfranco Bologna, ci spiega il concetto di resilienza a partire dalla centralità degli equilibri dinamici, e la relativa capacità naturale di ricostruirli, che da 3 miliardi di anni sono la base della vita. Mentre il professor Enrico Giovannini, docente universitario e portavoce dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ricorda quanto la cultura della prevenzione non sia purtroppo stata un punto di forza della nostra storia, a vantaggio però di una grande capacità di gestire le emergenze. Infine Luca Mercalli, meteorologo, docente universitario ed esperto di sostenibilità, ricorda cosa possiamo fare noi, in prima persona, per migliorare le cose. Ad esempio contribuendo a sostenere i vecchi sistemi di bonifica naturale per le piccole frane di montagna.

02/10/2020 - Rai Scuola - h 21:00

29/10/2020 - Rai 3 - h 01:00

