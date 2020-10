Newton Speciale Sostenibilità (pt. 06) “Il futuro delle città”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga ospita l’architetto Matteo Dondé, urbanista ed esperto di mobilità sostenibile. Con lui scopriamo come e quanto il concetto di civiltà e città siano indissolubilmente legati, specie nel nostro Paese che ha una rete di città piccole e grandi assolutamente unica al mondo. Vediamo come si è evoluto il concetto di pianificazione urbanistica dal dopoguerra in poi e come l’esigenza di coniugarlo alla sostenibilità ambientale lo abbia profondamente rivoluzionato, anche grazie alla ricerca scientifica, mettendo al centro di tutto la mobilità urbana. Scopriamo quindi il ruolo strategico che nelle città del futuro è destinato ad un mezzo di spostamento antico: la bicicletta. Il presidente onorario del comitato scientifico del WWF, Gianfranco Bologna, parla del fenomeno dell’inurbamento e delle accelerazioni previste da qui al 2050, quando almeno 6 miliardi di esseri umani vivranno in città, con tutti i problemi che ne conseguono. Mentre il professor Enrico Giovannini, docente universitario e portavoce dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, spiega su quali infrastrutture è importante lavorare per avere città sostenibili e resilienti. Luca Mercalli, meteorologo, docente universitario ed esperto di sostenibilità, ricorda infine cosa possiamo fare noi, in prima persona, per migliorare le cose. Ad esempio ripopolando vecchi borghi abbandonati.

05/10/2020 - Rai Scuola - h 21:00

05/11/2020 - Rai 3 - h 01:00

