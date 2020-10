Newton Speciale Sostenibilità (pt. 08) “Le energie migliori”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile.

In questa puntata Davide Coero Borga ospita il Professor Riccardo Basosi, Ordinario di Chimica e Fisica e Docente di Sustainable and Efficient Energy presso l’Università di Siena. Assieme ci conducono alla scoperta delle energie rinnovabili non programmabili, delle loro caratteristiche e della possibilità di cambiare abitudini di vita per migliorare l’uso delle fonti energetiche sostenibili. Scopriremo che non esistono energie ‘pulite’ ma solo energie migliori di altre per certi scopi e che il vero orizzonte per il futuro sarà lo storage, cioè la capacità di accumulare queste energie che per natura non sono prevedibili e garantite.

Gianfranco Bologna, presidente onorario del comitato scientifico del WWF descrive il danno ambientale prodotto dalle vecchie forme di energia, causa dell’immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, indicando la necessità di cambiare stili di vita e di produzione. Enrico Giovannini, portavoce dell’ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) parla dell’obiettivo della decarbonizzazione, come punto dell’Agenda Europea per la sostenibilità, entro il 2050. Il meteorologo e divulgatore Luca Mercalli ci porta invece, nella sua casa a Vazon, per spiegare come funzioni un’abitazione sostenibile a basso consumo.

09/10/2020 - Rai Scuola - h 21:00

19/11/2020 - Rai 3 - h 01:00

Tags

Condividi questo articolo