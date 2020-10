Newton Speciale Sostenibilità (pt. 11) “I limiti del territorio”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga dialoga con Michele Munafò, ingegnere per l’ambiente e il territorio, responsabile dell’Area “Monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione” all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e coordinatore della rete di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Assieme a loro scopriamo la definizione di “suolo”, del suo valore e del processo di “consumo del suolo”, un fenomeno legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali, prevalentemente dovuto all’espansione delle città e alla costruzione di nuovi edifici.

Nella sua rubrica Gianfranco Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del WWF, traccia un ritratto delle figure più importanti in relazione al tema del territorio e ricorda, tra gli altri, un grande scienziato italiano, Adriano Buzzati Traverso, tra i fondatori della genetica nel nostro paese. Enrico Giovannini (Portavoce dell’Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) sottolinea l’importanza di una ripresa sostenibile del suolo perché purtroppo “negli ultimi 20 anni l'Italia ha consumato suolo in modo eccessivo”. Infine il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli spiega l’importanza di recuperare i borghi abbandonati che in Italia, per il 70%, si trovano in montagna e in collina.

14/10/2020 - Rai Scuola - h 21:00

03/12/2020 - Rai 3 - h 01:00

