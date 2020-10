Newton Speciale Sostenibilità (pt. 12) “Ecosistemi e biodiversità, una ricchezza da tutelare”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Raoul Romano, ricercatore presso il “Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia – Osservatorio Foreste” del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), per entrare nell’universo della biodiversità, scoprirne gli equilibri ecosistemici e valutarne le minacce dal punto di vista scientifico.

Un viaggio che, partendo dal passato, dalla storia dei primi impatti dell’uomo sull’ambiente e da figure carismatiche come quella del naturalista tedesco Alexander Von Humboldt, traccia un ritratto della ricchezza della vita sul nostro pianeta fino al giorno d’oggi. Una ricchezza monitorata e tutelata nel nome della Sostenibilità grazie a importanti progetti di ricerca scientifica e a sofisticati strumenti tecnologici. La sfida del nuovo millennio è, in primo luogo, una sfida culturale, proprio come ricordano anche gli altri protagonisti della puntata, con le loro rubriche dedicate alla sostenibilità in tema di biodiversità.

Gianfranco Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del WWF, si sofferma sulla straordinarietà della biodiversità sul pianeta, ricordando, tra gli altri, Igor Wilson, definito il padre della biodiversità. Enrico Giovannini, Portavoce dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) descrive l’importanza degli ecosistemi, in particolare quelli marini, non soltanto per gli aspetti naturali, ma anche per quelli economici e sociali. Andiamo poi in Piemonte per incontrare il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e approfondire con lui il tema della biodiversità in ambienti montani protetti.

