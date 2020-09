Newton - Speciale Sostenibilità (pt.2). La cultura della sostenibilità

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Gianfranco Bologna, studioso, divulgatore scientifico e presidente onorario del comitato scientifico del WWF Italia.

Assieme ci portano alla scoperta della cultura della sostenibilità. Per parlare di sostenibilità bisogna analizzare la complessità e mettere da parte la volontà di ridurla alla sua semplificazione. Questo è il principio che ha caratterizzato il lungo cammino del pensiero sostenibile, che in nome della finitezza del pianeta e delle sue risorse, nell’arco degli anni ha messo a punto un nuovo paradigma scientifico, sociale ed economico ed una nuova consapevolezza ecologica. Altra voce nella puntata sarà quella di Enrico Giovannini, economista, statistico e portavoce dell’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

In onda il 23 settembre alle ore 21.00 su Rai Scuola.

