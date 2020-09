Newton - Speciale Sostenibilità (pt.3). Acqua per tutti

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Giuseppe Bortone, Direttore generale di Arpae Emilia-Romagna e presidente di AssoArpa. Assieme discutono del delicato tema dell’acqua come bene indispensabile per l'umanità, indicando cosa si intende per acqua potabile, quali sono gli usi umani dell'acqua, quali tecnologie vengono impiegate per garantirne l'accesso e la qualità, e quanta acqua viene sprecata. Tutti temi letti con uno sguardo attento al futuro e alla sostenibilità. Nelle rubriche, Gianfranco Bologna, presidente onorario del comitato scientifico del WWF, descrive gli ecosistemi legati all’acqua, Enrico Giovannini, portavoce dell’ASVIS, indica i traguardi e le soluzioni sostenibili in Italia, mentre Gianluca Mercalli (meteorologo e divulgatore scientifico), parla del valore dell’acqua pubblica e dello stretto rapporto tra acqua ed energia.

In onda il 25 settembre alle ore 21.00 su Rai Scuola.

Tags

Condividi questo articolo