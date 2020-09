Newton - Speciale Sostenibilità (pt.4). “Il nostro mare”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata speciale dedicata al tema del mare Davide Coero Borga ospita Fabio Trincardi, direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR. Insieme ci conducono alla scoperta delle nuove sensibilità promosse dall’ONU per una gestione sana e sostenibile dell’ambiente marino, della sua flora e della sua fauna. Fabio Trincardi ci fa scoprire come il Mediterraneo, con solo l’1% della superfice totale oceanica, concentra un quarto del traffico globale marino. Ci parlerà dell’inquinamento del Mediterraneo, dei pericoli sommersi, dello sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, e delle specie invasive arrivate da altri mari, anche alla luce del cambiamento climatico. La sfida oggi è continuare a sfruttare il mare, ma rispettandone l’equilibrio e proteggendone la biodiversità, per lasciare alle generazioni future la stessa ricchezza che abbiamo trovato noi. Enrico Giovannini, portavoce dell’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, illustra la situazione dell’Italia rispetto agli obiettivi dell’agenda 2030, Gianfranco Bologna, presidente onorario del comitato scientifico del WWF, descrive invece gli importanti studi condotti Stanford dall’italiana Fiorenza Micheli sull’impatto dell’uomo sugli oceani, mentre il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, mostra come anche un grosso ruscello di montagna abbia un impatto insospettabile ed inaspettato sul mare, dopo centinaia di chilometri di scorrimento.

30/09/2020 - Rai Scuola - h 21:00

22/10/2020 - Rai 3 - h 01:00

