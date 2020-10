Newton Speciale Sostenibilità (pt. 9) “La sfida dell’agricoltura sostenibile”

“Newton Speciale Sostenibilità” è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile.

In questa puntata speciale dedicata al tema della sostenibilità Davide Coero Borga ospita Francesco Loreto, agronomo, direttore del dipartimento di scienze bio-agroalimentari del CNR. Insieme descrivono le nuove tecniche promosse dall’ONU per una agricoltura sana e sostenibile. Francesco Loreto spiega come, forzando la natura per raccolti sempre più abbondanti, l’aumento della popolazione ha condotto ad uno sfruttamento eccessivo delle risorse ed al paradosso di una malnutrizione dovuta agli eccessi dell’alimentazione moderna, invece che alla mancanza di cibo. La rivoluzione verde, che ha permesso il boom demografico dell’ultimo secolo, si è rivelata non sostenibile nel lungo periodo, ed oggi la sfida è mantenere i livelli produttivi tornando a tecniche meno distruttive per gli ecosistemi, mantenendo la biodiversità e riducendo lo sfruttamento idrico.

Enrico Giovannini, docente universitario e portavoce dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, illustra la situazione dell’Italia rispetto agli obiettivi dell’agenda 2030, Gianfranco Bologna, presidente onorario del comitato scientifico del WWF, parla dei danni prodotti dall’agricoltura intensiva, mentre Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico, mostra come sia possibile praticare un’agricoltura sostenibile anche in ambienti apparentemente estremi, ad alta quota sulle alpi Italiane.

09/10/2020 - Rai Scuola - h 21:00

