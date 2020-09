Newton - Speciale Sostenibilità

Cosa possono fare, o stanno già facendo, la ricerca scientifica e la tecnologia per agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite? Lo racconta “Newton - Speciale Sostenibilità”, il nuovo programma in 12 puntate da 30’, in onda da lunedì 21 settembre - il lunedì, il mercoledì e il venerdì - alle 21.00 su Rai Scuola e dal 24 settembre alle 01.00 su Rai3 (dopo Linea Notte). Tutte le puntate saranno anche disponibili su RaiPlay.

I temi delle 12 puntate prendono infatti spunto dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e dai 169 sotto-obiettivi ad essi associati che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030 e che dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU.



Gli obiettivi tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia quella economica, quella sociale ed quella ecologica; in questa serie di puntate speciali del programma “Newton” realizzato dalla redazione scientifica di Rai Cultura, analizziamo cosa possa fare il mondo scientifico per il raggiungimento di questi obiettivi.



Come nelle altre puntate del programma scientifico “Newton”, anche in queste 12 puntate speciali il conduttore e padrone di casa Davide Coero Borga accoglie i suoi ospiti per parlare con loro di temi specifici che hanno un grande impatto sul mondo che ci circonda sia attualmente che in chiave futura.

Ospiti delle puntate saranno due fra i massimi esperti nazionali sul tema della sostenibilità, Enrico Giovannini, portavoce dell’ASVIS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), e Gianfranco Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del WWF, oltre al meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli con la sua rubrica dedicata alle applicazioni della sostenibilità in ambito “domestico”.

Con loro nelle varie puntate del ciclo si alterneranno in studio Giuseppe Bortone (Arpae Emilia Romagna e AssoArpa) per parlare di acqua; Luigi D’Angelo (Dipartimento di Protezione Civile) per la puntata sulla prevenzione; l’urbanista Matteo Dondé per delineare gli scenari delle città sostenibili; Teodoro Valente (prorettore di Sapienza Università di Roma) per definire il rapporto tra industria, ricerca e trasferimento tecnologico; Michele Munafò (ISPRA) per parlare di uso sostenibile del territorio; Silvia Brini (ISPRA) per capire cosa si può fare per contrastare l’inquinamento; Raoul Romano (CREA - Centro Politiche e Bioeconomia - Osservatorio Foreste) per capire come difendere gli ecosistemi e la biodiversità; Riccardo Basosi (Senior Professor Ordinario di Chimica fisica e Docente di Sustainable and Efficient Energy presso l’Università di Siena) per tracciare le linee guida future per quanto riguarda l’approvvigionamento e l’uso dell’energia; Fabio Trincardi (Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR) per capire come difendere i nostri mari; e Francesco Loreto (Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR) per parlare di agricoltura sostenibile.



