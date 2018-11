Nicoletta Cusano. Ritornare a Parmenide

In questa intervista, realizzata in occasione del Congresso Internazionale in onore di Emanuele Severino: "All'alba dell'infinito. I primi 60 anni de La struttura originaria" (Brescia, 2 e 3 marzo 2018), Nicoletta Cusano, docente di ruolo di filosofia e ricercatrice presso l’Università di Wuppertal, parla del celebre saggio di Emanuele Severino del 1966, Ritornare a Parmenide, ripubblicato in Essenza del nichilismo.

