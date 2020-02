Noi siamo immortali

In occasione della Giornata mondiale della Giustizia Sociale del 20 febbraio indetta dall’Onu, la regista Maria Grazia Moncada ha voluto raccontare, attraverso la voce di Giovanni Cupidi e del libro «Noi siamo Immortali», scritto con Veronica Femminino, le condizioni che vivono le persone con disabilità. Cupidi è un giovane palermitano tetraplegico che da anni è tra gli animatori di un grande mobilitazione per i diritti dei disabili. La prefazione al libro l’ha voluta fare Lorenzo Cherubini (Jovanotti). Gli autori si domandano: perché le disabilità non autosufficienti vengono lasciate solo alle cure delle famiglie o di pochissime persone di buona volontà? Giovanni attraverso il suo blog, anima le proteste di piazza, organizza un comitato “Siamo- Handicappati-No-Cretini", fa alzare la voce di chi ha bisogno di passi concreti, norme, finanziamenti. Per permettere – scrive - ai non autosufficienti di vivere.

