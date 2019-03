Non solo Leonardo: una mostra dedicata al Verrocchio, il suo maestro

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra Verrocchio Il Maestro di Leonardo, fino al 14 luglio a Firenze, Palazzo Strozzi. L’esposizione si colloca tra gli eventi di punta delle celebrazioni leonardiane del 2019 e, spiegano il curatore Andrea De Marchi e il Direttore di Palazzo Strozzi Arturo Galansino, mette a confronto straordinari capolavori di Andrea del Verrocchio, artista simbolo del Rinascimento, con opere di artisti a lui contemporanei come Desiderio da Settignano, Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Bartolomeo della Gatta, Lorenzo di Credi, e lo stesso Leonardo da Vinci.

