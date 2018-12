Notte Nazionale del Liceo Classico: l`11 gennaio 2019 la V edizione

La V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, avrà luogo l'11 gennaio 2019. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), nello scorso anno, ha registrato la partecipazione di ben 407 Licei Classici su tutto il territorio italiano ed ha ottenuto l’approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

In una data comune, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico … e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti.

Per iscriversi cliccare qui

La Notte Nazionale del Liceo Classico si svolge in media partnership con Rai Cultura e Rai Scuola.

