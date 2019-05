Olimpiadi di Filosofia, la finale nazionale il 13-14-15 maggio 2019

Le Olimpiadi di Filosofia sono giunte alla XXVII ediizione con la finalità di approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia; confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO); raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.



Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due Sezioni:

-SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale);

-SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale).

La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’Istituto.

Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.

La gara finale della Sezione B si svolgerà a Roma il 14 maggio 2019: parteciperanno i campioni regionali e i campioni delle scuole e sezioni italiane all’estero, che svolgeranno la prova in lingua straniera. A seguito della Selezione operata dalla Commissione nazionale di valutazione, verranno individuati dieci studenti, i quali rappresenteranno la delegazione italiana alle 27th International Philosophy Olympiads – Rome 16-17-18-19 May 2019.

La premiazione dei vincitori si terrà a Roma il 15 maggio 2019 alla presenza di rappresentanti del MIUR e delle istituzioni coinvolte. Verranno premiati i primi tre classificati della Sezione A in lingua italiana e i primi tre classificati della Sezione B in lingua straniera.

Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse dala Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l'Università degli Studi Roma Tre, l'Associazione di promozione sociale Philolympia.

