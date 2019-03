Olimpiadi di Italiano, IX edizione. Per conosce ed amare la nostra lingua

Avere piena padronanza della propria lingua d’origine è fondamentale per sentirsi ed essere a tutti gli effetti cittadini consapevoli e attivi. L’italiano è una lingua bellissima, complicata ma affascinante. Sapere i più reconditi segreti del nostro lessico, i tanti significati di una parola, le forme arcaiche ancora in uso, i termini che abbiamo ereditato dal vocabolario greco e latino è la base indispensabile per acquisire nuove conoscenze e far crescere le nostre personali competenze.

Sono queste le motivazioni per cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali, l’Accademia della Crusca, l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l’Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani (ADI) ed il Premio Campiello Giovani, ha indetto anche quest’anno le Olimpiadi di Italiano, IX edizione.

Si tratta di gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti di licei, istituti professionali ed istituti tecnici, statali e paritari che prevedono la partecipazione nelle categorie JUNIOR, SENIOR, JUNIOR-E (Esteri), SENIOR-E (Esteri).

Il Ministero raccomanda alle scuole iscritte di far precedere lo svolgimento delle gare interne, da una fase preliminare costituita da una o più giornate espressamente dedicate alla lingua italiana. Le attività didattiche svolte, infatti, consentirebbero agli istituti di selezionare gli studenti più adatti a partecipare alla disputa.

La fase finale della competizione fa parte di un più ampio progetto culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana chiamato “Le Giornate della lingua italiana”, in programma dal 4 al 6 aprile prossimi a Torino. AI termine della finale nazionale saranno premiati,per ciascuna delle due categorie, JUNIOR e SENIOR: i primi tre classificati assoluti, il primo classificato di ogni area formativa (Iiceale, professionale, tecnica), il primo classificato delle scuole italiane nel mondo. In palio, riconoscimenti e soggiorni-studio in Italia e all'estero.

Con la Main Media Partner della Rai e le Media Partnership di RADI03, RAI Cultura e RAI Italia l’iniziativa, come per le precedenti edizioni, prevede anche l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

