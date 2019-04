Olimpiadi di Italiano: oggi il via alle gare per il podio

Inaugurate ieri a Torino con una cerimonia alla presenza del ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, la IX edizione delle Olimpiadi di Italiano entrano questa mattina nel vivo della competizione. 82 studenti provenienti dalle scuole di tutta italia e dalle scuole e sezioni italiane all’estero, si sfidano per la vittoria. Nelle quattro ore a disposizione per la prova conclusiva, i partecipanti dovranno dimostrare non solo una conoscenza approfondita dell’italiano, ma anche capacità di scrittura, di sintesi, di comprensione e di elaborazione del testo.

Le prove saranno valutate da una giuria di esperti nominata dal Miur e composta da: Gian Luigi Beccaria (presidente onorario), Giuseppe Patota (presidente), Valeria Della Valle, Giovanna Frosini, Giorgio Graffi, Carla Marello, Gino Ruozzi, Sergio Scalise, Elettra Solignani, Silvia Tatti.

Erano 69.254 i ragazzi che hanno partecipato alle fasi di selezione, quasi dieci mila in più rispetto all’edizione precedente (60.300) e tre volte di più rispetto a cinque anni fa. I finalisti provengono in prevalenza da percorsi liceali ma cominciano ad aumentare gli studenti degli istituti tecnici: 10.024 contro gli 8776 dell’anno scorso. Anche il trend degli Istituti professionali tende al rialzo (2.108 in gara rispetto ai 1.779 della passata edizione). Sono in prevalenza ragazze (42.681) mentre la presenza maschile si attesta sui 26.573. Una tendenza che si inverte nella gara per il podio: 43 i ragazzi e 39 le ragazze.

La regione Campania con 8.328 studenti è la regione più rappresentata. Seguono Puglia e Lombardia con 7.908 e 6.604 alunni. Piemonte (9 concorrenti), Lombardia (8) e Veneto (7) le più numerose in finale. In crescita anche il numero degli istituti scolastici che partecipano alle Olimpiadi: 1.202 (erano 1.154 nel 2016). Aumenta anche la partecipazione delle scuole italiane all’estero: 658 iscritti, cento in più guardando all’anno scorso. Quattro i finalisti. Provengono dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dalla Turchia.

L'evento si svolge con la Main Media Partner della Rai e le Media Partnership di RADI03, RAI Cultura e RAI Italia. Come per le precedenti edizioni, prevede anche l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Tags

Condividi questo articolo