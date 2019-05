Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche: i nomi dei vincitori dell`8^ edizione

Bandite ogni anno dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono nate nell’ambito di un programma che intende promuovere e valorizzare la cultura classica in generale e in particolare lo studio della lingua greca e latina.

L'8^ edizione della manifestazione ha chiamato a raccolta i vincitori dei certamina, nazionali e locali, selezionati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica e i vincitori delle gare regionali che si sono svolte lo scorso marzo in tutte le regioni italiane.

Il gran finale si è svolto dal 6 al 9 maggio a Reggio Calabria, dove sono stati premiati gli studenti più meritevoli su un totale di147 studenti finalisti: 36 per la sezione di gara di Greco, 79 per Latino, 32 per Civiltà Classiche. Cento ragazzi arrivati alle fasi conclusive della gara dopo aver superato le fasi regionali del 15 marzo scorso e 47 selezionati tramite i Certamina organizzati autonomamente dalle scuole.

Ecco i nomi e le scuole di provenienza degli studenti premiati:

Sezione Lingua Greca:

· I classificato: Francesca Ludovici, Liceo classico “Dante Alighieri”, Latina.

· II classificato: Mattia Niccolini, Liceo classico “Muratori - San Carlo”, Modena.

· III classificato: Francesco Fadda, Liceo classico “Alessandro Volta”, Como.

· Menzione: Chiara Platania, Liceo classico “Cavour”, Torino.

· Menzione: Allegra Zanni, Liceo classico “Giulio Cesare - Manara - Valgimigli”, Rimini.

Sezione Lingua Latina:

· I classificato: Matteo Ilardi, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Milano.

· II classificato: Nicolò Ghigi, Liceo “Foscarini”, Venezia.

· III classificato: Tomas Rubboli, Liceo classico “G.B. Morgagni”, Forlì.

· Menzione: Cheyenne Leo, Liceo classico “Vittorio Alfieri”, Torino.

· Menzione: Alfredo Tosques, Liceo classico “Orazio”, Venosa (PZ)

Sezione Civiltà Classiche:

· I classificato: Francesca Montellato, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Treviso.

· II classificato: Michele Di Bello, Liceo classico “Quinto Orazio Flacco”, Potenza.

· III classificato: Giulio Testella, IIS “Leonardo da Vinci”, Civitanova Marche (MC).

· Menzione: Martina Buston, Liceo classico “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa (VI).

· Menzione: Filippo Ferri, Liceo classico “Giulio Casiraghi”, Cinisello Balsamo (MI).

Un’occasione di incontro unica nel suo genere, una festa che riecheggia i fasti della storia delle nostre radici comuni, la possibilità di approfondire e di scambiare saperi. Non sono mancate, anche nell’edizione 2019, attività culturali ed eventi che hanno fatto da cornice alla sfida finale: performance teatrali, concerti, percorsi turistico-culturali, convegni e seminari con la partecipazione di studiosi e specialisti della cultura classica.

