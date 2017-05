Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche Sesta edizione Salerno: i vincitori

Nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento della qualità dell’istruzione e della valorizzazione del merito degli studenti, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha promosso, con l’emanazione di un apposito Regolamento, una competizione tra gli studenti dei licei, denominata Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche.



Con questo evento, che ha avuto come protagonisti 141 studenti delle classi IV e V dei licei, già vincitori di numerosi certamina e delle gare regionali, si intende ridare nuovo impulso allo studio del mondo classico, alle sue lingue, alla sua letteratura e alla sua storia: un patrimonio che rappresenta una risorsa scientifica e culturale del nostro Paese.

La sesta edizione si è svolta nella città di Salerno. Si è aperta il 10 maggio con l’arrivo dei concorrenti e si è conclusa il 13 maggio con la cerimonia di premiazione dei vincitori:

Civiltà Classica

Menzione d'onore: l'elaborato si segnala per la corretta interpretazione dei documenti antichi soprattutto dal punto di vista lessicale

Claudia Marigonda - Liceo Eugenio Montale di San Donà del Piave - Venezia

Menzione d'onore: l'elaborato interpreta correttamente il tema, organizzando con razionalità, conoscenze e spunti culturali interessanti

Stefano Rago - Liceo Mario Pagano di Campobasso

3 Classificato: l'elaborato si segnala soprattutto per la documentata capacità di collegare problematiche antiche e contemporanee

Lorenzo Vitrone - Liceo Seneca - Roma

2 Classificato: l'elaborato si segnala in particolare per la buona tematizzazione del rapporto tra felicità e natura umana sostenuta da numerosi e appropriati riferimenti culturali

Cecilia Burattin - Liceo Casiraghi - Cinisello Balsamo - Milano

1 Classificato: l'elaborato si segnala per l'equilibrio e la pertinenza con cui seleziona e organizza numerose e approfondite conoscenze, andando oltre la documentazione fornita e arricchendo lo svolgimento con personali argomentazioni

Giovanni Scalabrin - Liceo Tito Livio - PadovA

Sezione di Greco

Menzione d'onore: il testo é stato compreso in maniera soddisfacente e tradotto in modo sostanzialmente corretto. Il commento denota una conoscenza pertinente degli argomenti trattati

Chiara Colavincenzo - Liceo Classico Mamiani - Roma

Menzione d'onore: il testo è stato ben compreso nonostante qualche resa non del tutto efficace. Il commento dimostra una buona conoscenza degli argomenti

Ludovico Baiamonte - Istituto Garibaldi - Palermo

3 Classificato: il testo è stato compreso e tradotto in maniera soddisfacente. Il commento individua bene le sequenze del testo e denota buone conoscenze letterarie

Erasmo Barresi- liceo Pantaleo - Castelvetrano - Trapani

2 Classificato: il testo è stato pienamente compreso. La traduzione è corretta, il commento individua bene la struttura del testo e denota buone conoscenze del testo

Marco Di Filippo - Istituto Pietro Colletta - Avellino

1 Classificato: il testo è stato pienamente compreso, la traduzione è corretta e scorrevole. Il commento, sintetico e sensato contiene spunti intelligenti e originali e denota una sicura conoscenza dell'ambito letterario

Matteo Monge - Liceo D'Azeglio - Torino

Sezione di Latino

Menzione d'onore: la traduzione, in gran parte adeguata agli intendimenti espressivi properziani, riceve positivo arricchimento da un commento attento e corretto

Margherita Galli - Liceo Classico Dante - Firenze

Menzione d'onore: una discreta traduzione, attenta alla costruzione sintattica, è affiancata da altrettanto apprezzabili conoscenze storico-letterarie

Cristofer Villani - Liceo Classico Pagano - Campobasso

3 Classificato: la traduzione si muove con adeguata precisione in un testo non privo di difficoltà, mentre il commento offre un apporto felice di tipo lessicale e storico-letterario.

Lia Silvia Merz - Liceo Classico Tito Livio - Padova

2 Classificato: la buona comprensione delle dinamiche sintattiche e lessicali dell'elegia properziana è sorretta da apprezzabile capacita di commento e di rielaborazione interpretativa.

Francesco Senarega - Liceo Classico Colombo - Genova

1 Classificato: la traduzione è condotta con sicurezza linguistica e gusto lessicale, in questo cogliendo il tratto stilistico di Properzio; in modo analogo il commento è nutrito di ottime conoscenze storico letterarie e di lodevole competenza nell'indagine testuale.

Rachele Bergamo - Liceo Classico Canova -Treviso



Il Comitato dei Garanti per la Promozione della Cultura Classica, composto da insigni studiosi provenienti dal mondo accademico e da Istituzioni culturali di alto prestigio, ha la supervisione di tutte le prove proposte ai concorrenti.

La partecipazione alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche rappresenta una ulteriore occasione di studio e di approfondimento per le molte decine di ragazzi che, coadiuvati dai loro docenti, vorranno misurare il proprio talento con altri coetanei.



La manifestazione è accompagnata da attività culturali e eventi che puntano a valorizzare le peculiarità del luogo dove essa si svolge: performance teatrali, concerti, percorsi turistici-culturali, convegni e seminari con studiosi del mondo classico.

http://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php

