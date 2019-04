Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, VIII edizione

Bandite ogni anno dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono nate nell’ambito di un programma che intende promuovere e valorizzare la cultura classica in generale e in particolare lo studio della lingua greca e latina.

L'8^ edizione della manifestazione chiama a raccolta i vincitori dei certamina, nazionali e locali, selezionati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica e i vincitori delle gare regionali che si sono svolte lo scorso marzo in tutte le regioni italiane.

Il gran finale, che incoronerà con il lauro dei dotti e dei poeti gli studenti più meritevoli, si svolgerà dal 6 al 9 maggio a Reggio Calabria, nelle sedi del Liceo Classico Tommaso Campanella e dell'Università Mediterranea.

Un’occasione di incontro unica nel suo genere, una festa che riecheggia i fasti della storia delle nostre radici comuni, la possibilità di approfondire e di scambiare saperi. Non mancheranno, anche nell’edizione 2019, attività culturali ed eventi che faranno da cornice alla sfida finale: performance teatrali, concerti, percorsi turistico-culturali, convegni e seminari che prevedono la partecipazione di studiosi e specialisti della cultura classica.

