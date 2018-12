Paolo Marasca, Assessore alla Cultura del Comune di Ancona

Intervista a Paolo Marasca, Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona, realizzata da Rai Filosofia durante la 2^ edizione del Kum! Festival, manifestazione diretta da Massimo Recalcati, tenutasi dal 18 al 21 ottobre 2018 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

Nel filmato Paolo Marasca parla del festival Kum! e della preziosa sinergia tra l'organizzazione e la cura di Massimo Recalcati e il Comune di Ancona, tenendo sempre al centro l'importanza di creare incontro e dibattito sui temi della cura e della complessità del rapporto con l'altro.

Paolo Marasca è nato ad Ancona nel 1967 e dopo gli studi classici si è trasferito a Milano, dove ha conseguito presso l’Università Statale la laurea in Lettere Moderne con indirizzo storico-artistico. Tornato nel capoluogo marchigiano nella metà degli anni Novanta, si è occupato di produzione, programmazione e diffusione di eventi culturali con l’associazione Fahrenheit451 prima e il Circolo Thermos poi. Dal 2005 ha ricevuto l’incarico di occuparsi della Biblioteca Amatori in Palazzo Benincasa. È autore di testi narrativi per le scuole (Tre commedie di Plauto, Percorsi d’estate I e II, Loescher editore). Ha pubblicato il suo primo romanzo, La qualità della vita, nel 2010 (edizioni Italic) e il secondo, La meccanica dei gesti, nel 2013 (edizioni Milieu). Dal 2013 ricopre la carica di Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Giovanili per il Comune di Ancona.

