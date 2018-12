Paolo Matthiae: Ebla, la città del trono

Paolo Matthiae, archeologo dell'Università La Sapienza di Roma e direttore delle Missione archeologica italiana in Siria, in questa intervista, realizzata in occasione della XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 15 - 18 novembre 2018), torna a parlare di Ebla, La città del trono, a più di cinquant’anni dalla fondazione della Missione italiana che, nel 1975, sconvolse il mondo accademico internazionale identificando l'antica città di Ebla e portando alla luce migliaia di tavolette cuneiformi degli Archivi Reali risalenti al 2300 a.C

