Paolo Matthiae: il Vicino Oriente Antico

Paolo Matthiae, archeologo dell'Università La Sapienza di Roma e direttore delle Missione archeologica italiana in Siria, in questa intervista, realizzata in occasione della XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 15 - 18 novembre 2018), ci parla delle grandi civiltà fiorite nel 4° millennio nel cosiddetto "Vicino Oriente Antico", ovvero in quell'area geografica collocata tra Egitto e Mesopotamia che, secondo Matthieae, ricopre un'interesse di ordine planetario: "Perché è qui che si sono sviluppate le prime sperimentazioni di società agricole con insediamenti a livello di villaggio in epoca Neolitica". Agli albori della Storia, queste culture straordinarie hanno visto le prime due forme di scrittura - cuneiforme in Mesopotamia e geroglifica in Egitto - dell'umanità. Hanno visto le prime città (Mesopotamia) e i primi Stati Territoriali (Egitto) quando in nessun' altra parte del pianeta era stato ancora registrato nulla di simile.

Tags

Condividi questo articolo