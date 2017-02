Piero Gobetti: il profeta disarmato

Il 17 febbraio del 1600 Giordano Bruno veniva bruciato vivo a Roma in Campo de' Fiori. Riproponiamo oggi una nostra puntata dedicata al grande filosofo italiano. Nato a Nola nel 1548, all’età di diciotto anni entra nell’ordine di San Domenico e cambia il proprio nome di battesimo, Filippo, in Giordano. Un eccezionale anticonformismo e una curiosità senza eguali per il sapere lo conducono a un’originale ...