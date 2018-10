Premio DeA Planeta riservato agli inediti

DeA Planeta Libri, la casa editrice italiana nata a inizio 2017 dai gruppi De Agostini e Planeta, ha presentato la prima edizione di un nuovo premio letterario: il Premio DeA Planeta. Prendendo ispirazione dal Premio Planeta, creato nel 1952 a Barcellona con l’obiettivo di promuovere opere inedite di autori spagnoli, si è deciso di proporre in Italia un'analoga iniziativa.

Il Premio DeA Planeta ha un valore economico di 150.000 euro e un sbocco internazionale. L’opera vincitrice sarà pubblicata in Italia da DeA Planeta e promossa con un tour di presentazioni sul territorio nazionale. Sarà pubblicata in Spagna e America Latina presso editori del gruppo Planeta e verrà tradotta in lingua inglese e francese per essere proposta a editori internazionali di quei mercati.

Una prima selezione sarà operata da un comitato di lettura coordinato dalla casa editrice e condurrà a una cinquina di finalisti, mentre una giuria composta da cinque personalità della cultura curerà la selezione finale.

Per tutti i materiali: http://www.premiodeaplaneta.it/stampa/

La premiazione avverrà il 15 aprile 2019 a Milano.

Tags

Condividi questo articolo