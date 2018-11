Premio GammaDonna 2018: ecco le sei finaliste

Soluzioni innovative a problemi quotidiani, con un approccio “coesivo”, orientato al profitto ma anche al benessere sociale. Il 15 novembre, a Milano, le 6 protagoniste apriranno il 10° GammaForum Internazionale dell’Imprenditoria femminile e giovanile.

Marianna Benetti (Veil Energy), Silvia Bolzoni (Zeta Service), Valentina Garonzi (DIAMANTE), Chiara Rota (My Cooking Box), Roberta Ventura (SEP Jordan), Silvia Wang (Pronto Pro). Sono loro le 6 finaliste del PremioGammaDonna, il riconoscimento che, dal 2004, porta alla ribalta le realtà più rappresentative della vitalità imprenditoriale del Paese, affinché possano essere d’esempio e ispirazione per altre imprenditrici e giovani imprenditori.

Dall’innovazione energetica e biomedica al riscatto dei rifugiati attraverso la moda, passando per i servizi alla persona e la promozione della cucina italiana nel mondo: le loro storie di innovazione apriranno i lavori della decima edizione del Forum Internazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile - #GammaForum, il 15 novembre nella sede de Il Sole 24Ore, a Milano.

L’evento – dal titolo “FuturAzioni. È tempo di sfide” – avrà come focus l’”impresa del futuro”, quella coesiva, ovvero legata alla comunità di appartenenza e al territorio in cui opera, ma aperta al mondo; un’impresa che investe in competenze e cura dei lavoratori, e nel benessere economico e sociale, migliorando, proprio per questo, la propria performance economica. Secondo la ricerca presentata a luglio da Fondazione Symbola e Unioncamere, infatti, le imprese coesive sono più competitive: nel biennio 2017/2018, oltre a sviluppare un valore umano, si sono anche caratterizzate per un aumento del fatturato del +53% rispetto al 36% di quelle non coesive.

I PREMI

La Giuria del Premio GammaDonna decreterà sul palco del GammaForum la vincitrice dell’edizione 2018, che si aggiudicherà un Master della 24Ore Business School, un percorso d’incubazione in Polihub – Politecnico Milano, 6 mesi di mentoring con una manager ValoreD, incontri esclusivi con gli investitori del network BacktoWork24, un pacchetto di comunicazione studiato ad hoc dall’agenzia Valentina Communication, ideatrice del format GammaForum.

Saranno inoltre consegnati 2 Award: * il QVC Next Award per il prodotto più innovativo premierà Chiara Rota, fondatrice di My Cooking Box, come eccellenza creativa Made in Italy. Per lei un percorso di mentoring e l’ammissione all’edizione 2019 di QVC NextLab, percorso di formazione dedicato a startup al femminile, promosso dalla piattaforma multimediale di shopping TV, ecommerce e social media QVC Italia. Sarà invece conferito a Mariangela Pepe, Ceo di Graffiti for Smart City il premio Giuliana Bertin Communication Award 2018, riconoscimento in ricordo della fondatrice di Valentina Communication.

IL GAMMAFORUM

Il Forum Internazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile, promosso dall'Associazione no profit GammaDonna (www.gammadonna.it), è nato a Torino nel 2004 ed è alla decima edizione. Più volte premiato dal Presidente della Repubblica per gli alti contenuti e finalità, è oggi il più importante evento nazionale dedicato alla valorizzazione delle donne e dei giovani nel mondo dell'impresa. Aggrega, fin dalla nascita, le più importanti Associazioni di categoria e genere ed è sostenuto dagli Enti Locali e governativi. Valentina Communication, agenzia torinese con oltre 35 anni di expertise nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi, ne è l’ideatrice.

QUANDO: giovedì 15 novembre 2018, ore 9-17

DOVE: Milano - Il Sole 24 Ore, Via Monte Rosa 91

CHI: Imprenditrici e imprenditori, manager, professionisti, investitori, giovani, enti e istituzioni.

HASHTAG: #GammaForum #FuturAzioni

AGENDA: http://www.gammaforum.it

