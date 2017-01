Premio Letterario La Giara - Alla ricerca di giovani scrittori

La Rai bandisce la 6ª edizione del Premio Letterario La Giara, che prende il nome dalla famosa novella di Pirandello, ma indica anche simbolicamente il contenitore di nutrimenti fondamentali e si rivolge ad autori al di sotto dei 39 anni.

Le Sedi regionali Rai e i CPTV di Milano, Napoli e Torino sono chiamati a contribuire alla attività di questo vero e proprio osservatorio capillare sulla narrativa giovanile, dal momento che la prima fase del premio si compie in ogni regione.

Il modello narrativo del romanzo rimane centrale ma con un’indicazione minima e massima della lunghezza del testo per creare un osservatorio e stimolare i giovani ad esercitarsi sul romanzo di media lunghezza, oggi più largamente diffuso e richiesto dal mondo editoriale.

La seconda fase della selezione delle opere avviene invece a livello nazionale, dove viene istituita una commissione, composta da due membri diretta espressione di Rai Eri e da autorevoli personalità del mondo della cultura, dell'editoria e dell'informazione a livello nazionale.

Questa commissione sceglie, tra le 21 opere precedentemente selezionate, i 3 lavori finalisti; tra questi, durante la serata conclusiva del concorso, vengono selezionati il vincitore, il secondo e terzo classificato.

L’obiettivo fondamentale che la Rai si propone è quello di svolgere una azione capillare di scouting sulla scrittura su tutto il territorio nazionale, attraverso attraverso le sedi regionali e i 3 Centri di produzione.

La ricerca di giovani talenti impegnati in un ambito culturale così importante come quello letterario, così come la possibilità di dare spazio e visibilità a giovani potenziali scrittori presenti nelle nostre regioni, rientrano infatti a pieno titolo tra i compiti di servizio pubblico che caratterizzano la Rai.

Ecco di seguito le tempistiche per le varie fasi del premio:

Prima fase (per l’invio dei romanzi) dal 1° gennaio al 31 marzo 2017;

Seconda fase (per la selezione regionale dei 21 manoscritti) dal 1° Aprile al 30 Giugno 2017;

Terza fase (per la scelta dei tre finalisti e del vincitore) da 1° luglio 2017 fino al 15 Settembre 2017;

La premiazione entro la fine ottobre 2017.

Per ulteriori info clicca qui: http://www.premioletterariolagiara.it/

