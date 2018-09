Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi. Iscrizioni fino al 1° ottobre

Siete ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti o studiosi, italiani o stranieri? Avete scritto uno o più saggi o articoli, oppure avete realizzato video di divulgazione scientifica? Credete che l’informazione sulle cose della scienza abbia un ruolo fondamentale nel progresso della nostra società? Allora affrettatevi: sta per scadere il termine di iscrizione all’edizione 2018 del Premio di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi.

Il 1 ottobre è, infatti, il termine ultimo per inviare le proprie opere - libri, articoli o video - anche auto pubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale, che riguardano cinque aree tematiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali; Scienze della vita e della salute; Ingegneria e Architettura; Scienze dell’uomo, storiche e letterarie; Scienze giuridiche, economiche e sociali. Si può partecipare a più sezioni con una o più opere.

A novembre, il comitato scientifico, chiamato a giudicare i lavori in base all’efficacia e alla chiarezza dell’esposizione ai fini della divulgazione scientifica al grande pubblico, renderà noti i nomi dei vincitori dell’edizione 2018.

I premi in palio sono, due per la Sezione Libri (1° classificato in assoluto e 1° classificato in ciascuna delle 5 aree scientifiche), uno per la Sezione Articoli e uno per la Sezione Video (1° classificato in assoluto). Altri due riconoscimenti al 1° classificato in assoluto nella Sezione Libri tra gli autori under 35 anni di età e al 1° classificato in assoluto nella Sezione Articoli tra gli autori under 35 anni di età.

C’è anche una novità: a partire da quest’anno, i vincitori avranno l’opportunità di registrare a titolo gratuito una o più presentazione del loro libro, che saranno inserite nella programmazione e messe in onda sulla WEB TV di UNINETTUNO e sul canale satellitare di UNINETTUNOUNIVERSITY.TV, visibile in chiaro sul canale 812 di SKY e sul canale 701 della piattaforma Tivusat e sugli spazi radiotelevisivi ad essa destinati.

La cerimonia finale del Premio 2018 sarà seguita dalle attività editoriali web e social di Rai Cultura e Rai Scienza.

Per maggiori informazioni su scadenze e modalità di partecipazione www.premiodivulgazionescientifica.it

Tags

Condividi questo articolo