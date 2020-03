Prendiamola con Filosofia: secondo appuntamento il 4 aprile in streaming da casa

Forti del successo del primo appuntamento il 21 marzo scorso, gli organizzatori di Prendiamola con Filosofia Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Progetto filosofico TLON, hanno programmato per il 4 aprile, a partire dalle 10.00, una seconda diretta streaming in compagnia di filosofi ed intellettuali, anche internazionali, per discutere e capire come affrontare questo momento di estrema difficoltà che tuttio il mondo sta vivendo.

Il 21 marzo si è discusso di solidarietà ed educazione civica, sentimentale e digitale con alcuni dei nomi più importanti del panorama culturale italiano: da Umberto Galimberti, che terrà una lectio, a Marco Montemagno, Paola Maugeri, Laura Campanello e molti altri. Hanno incontrato il favore del pubblico (oltre 2 milioni di spettatori) anche i “concerti filosofici" eseguiti da artisti e gruppi musicali che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Giovanni Truppi, Vasco Brondi, La Rappresentante di Lista, AlbaChiara.

Protagonisti grandi nomi del panorama culturale mondiale si passeranno il testimone nel corso della maratona online del 4 aprile: da Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana, (ore 10.00 - 11.00) allo scrittore svizzero Alain de Botton (ore 12 00 - 13.00); dal filosofo australiano Peter Singer (ore 16.00 - 17.00) al linguista Noam Chomsky. Ad Ascanio Celestini il compito di leggere, a fine serata, la favola della buonanotte. Tra un intervento e l'altro il programma prevede incontri filosofici su argomenti di stretta attualità come "L’evoluzione delle pandemie", con Massimo Temporelli e Beatrice Mautino.

Non mancheranno momenti dedicati alla musica Tra gli artisti che si esibiranno nel corso della "festa filosofica", Daniele Silvestri, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Dardust.

Grazie alla media partnership con Radio Tre, Pietro Del Soldà, una delle voci più note del canale culturale di Radio Rai, presenterà "Le interviste impossibili" con personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, da Socrate a Karl Marx, passando per Sigmund Freud. Per il programma completo dell'evento:

Spiegano gli organizzatori: “Prendiamola con filosofia non è solo un modo di dire, vogliamo riempire quel metro di distanza con tutte le parole e le idee di persone che hanno fatto dell’etica, del corpo, dell’amore e della comunità, la prassi e il centro della loro speculazione filosofica. Vogliamo pensare quello che stiamo vivendo in modo critico e costruttivo per ripensare noi stessi e la nostra società”

L’iniziativa, proposta dal progetto filosofico TLON e dall’agenzia Piano B, in media partnership con Rai Radio Tre, sarà trasmessa sui canali social degli ideatori e in diretta su Repubblica.it

