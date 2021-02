Progetti Scuola ABC 2021: formazione culturale per le nuove generazioni

Nato alla fine del 2008 da una felice intuizione e con una più che decennale esperienza alle spalle, il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura è rivolto alla formazione culturale delle giovani generazioni con i Progetti Scuola con cui coinvolgere gli studenti per invitarli ad approfondire la Storia del secondo Novecento italiano e i problemi della contemporaneità attraverso i titoli delle pellicole più importanti e con l’aiuto degli stessi protagonisti e degli interpreti dei film, quali registi, autori, sceneggiatori, attori, storici, sociologi ed esperti di discipline diverse. A partire dal 2017 entrano in una dimensione europea poiché direttamente finanziati dal FSE, il Fondo Sociale Europeo.



L'edizione 2021 dei Progetti è ripartita il 26 gennaio in remoto con l’incontro di apertura di Cinema&Società dedicato alla Serialità Televisiva, che ha registrato un’ottima partecipazione con oltre 400 studenti collegati e prosegue fino a giugno 2021 con un ricco calendario di eventi e iniziative. Il prossimo appuntamento è fissato il 10 febbraio 2021 con CINEMA&STORIA: protagonista d'eccezione Alberto Sordi con la presentazione del film Una Vita difficile di Dino Risi. Moderatore il giornalista e critico cinematografico Steve Della Casa e ospite l’attore Riccardo Rossi che ha partecipato al doc dedicato ad Alberto Sordi e diretto proprio da Steve Della Casa.



I Progetti Scuola ABC sono quattro e ciascuno ha l'obiettivo di approfondire uno specifico argomento:



CINEMA&STORIA propone una selezione di film che hanno l'obiettivo di raccontare il Novecento attraverso il grande cinema d'autore e i contributi di registi, attori e storici, per sviluppare negli studenti la memoria collettiva e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;



CINEMA&SOCIETÀ propone una selezione di film che hanno l'obiettivo di approfondire i temi di attualità con il contributo di registi, attori e sceneggiatori, per offrire agli studenti spunti di riflessione sull'attuale situazione e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;



A SPASSO CON ABC propone una passeggiata nella storia, nell'arte e nella bellezza con l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle eccellenze del Lazio e permettere agli studenti di sviluppare la capacità di narrare il territorio;



LA CITTA' INCANTATA propone una serie di incontri che hanno l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fumetto, della street art e del cinema d'animazione con il contributo di illustratori, registi e critici per avvicinare gli studenti ad un nuovo metodo di comunicazione ed interazione sociale.



Tantissime le testimonianze in presa diretta di protagonisti della cultura che, partecipando ai Progetti Scuola ABC, hanno contribuito a far diventare le scuole del Lazio dei laboratori aperti, spazi di confronto, in grado di accendere l’interesse di tantissimi ragazzi pieni di curiosità e di voglia di stare nel proprio tempo con consapevolezza e spirito critico.



Tra le tante partecipazioni il regista Marco Bellocchio, il giornalista e scrittore Edoardo Camurri, lo psichiatra Paolo Crepet, Concita De Gregorio giornalista di Repubblica, il critico cinematografico Steve Della Casa, Laura Delli Colli Presidente Fondazione Cinema per Roma, gli attori Monica Guerritore, Massimo Ghini, Luigi Lo Cascio, Valentina Lodovini, lo sceneggiatore Andrea Purgatori e molti altri.



Per tutte le informazioni e il calendario completo degli aveti: Progetto ABC



I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 - 2020/Asse III - Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1.

