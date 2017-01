Progetto EUMAN - Arts and humanities for an inclusive EU

Artisti, musicisti, ballerini, innovatori: gli studenti dei Licei italiani dedicati alle arti performative e alla creatività chiamati a impegnare le proprie energie in un progetto che coniuga attività professionalizzanti, impegno civile e alfabetizzazione sui problemi del nostro presente europeo.

Rai Cultura è associated partner di EUMAN, progetto Jean Monnet selezionato dall'Unione Europea che il CesUE, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, realizza a partire dall'autunno 2016 e per tutto il 2017.

Il progetto prevede due serie di attività rivolte principalmente ma non esclusivamente agli studenti dei Licei Artistici e dei Licei Musicali e Coreutici italiani (le cui Reti nazionali sono incluse nella partnership di CesUE così come FASI, leader italiano nella informazione su finanziamenti europei e internazionali):

1. "It's EUMAN!" - Un concorso creativo nazionale sul tema "Migrazioni e Unione Europea". Rai Scuola pubblicherà le prime dieci opere selezionate, che verranno premiate a Roma nel maggio 2017.

2. "Europa: che Passione!" - La sperimentazione di un percorso di educazione alla cittadinanza in cui gli studenti diventano gli unici protagonisti nella preparazione e messa in scena di una Giornata di Consapevolezza Europea dedicata al territorio della loro città: l'evento prevede il recital musicale di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo andato in onda anche su Rai Scuola e Rai 5, informazioni e dibattito sul tema "Migrazioni e Unione Europea".

CALENDARIO DEGLI EVENTI DI GENNAIO 2017

- giovedì 12 gennaio, Cagliari,gli studenti del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois saranno protagonisti del progetto EUMAN, dedicato agli studenti dei Licei Artistici e dei Licei Musicali e Coreutici italiani (inclusi i relativi indirizzi all’interno di Istituti secondari di secondo grado che offrono più indirizzi), che mira a sperimentare un modello virtuoso di educazione alla cittadinanza europea.

CALENDARIO DEGLI EVENTI DI DICEMBRE 2016

-lunedì 12 dicembre, Busto Arsizio (VA), Liceo Candiani-Bausch: "Unione Europea questa sconosciuta", conferenza di approfondimento a cura di Francesco Pigozzo

- venerdì 16 dicembre, Pesaro, Liceo Marconi, "It's EUMAN!" conferenza nelle Marche, a cura di Federica Martiny

- sabato 17 dicembre, Pescara, Liceo Misticoni-Belisario, "It's EUMAN!" conferenza in Abruzzo, a cura di Federica Martiny

- martedì 20 dicembre, Firenze, Liceo LBAlberti, "It's EUMAN!" conferenza in Toscana, a cura di Roberto Castaldi

