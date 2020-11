Progetto scienza - Newton Edu (pt.10) Sistema solare: i nostri vicini di casa

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura.

In questa puntata del ciclo dedicato al sistema solare, Davide Coero Borga e il Professor Gabriele Ghisellini, astrofisico e dirigente di ricerca all’osservatorio astronomico di Brera-Merate dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ci conducono alla scoperta dei pianeti a noi più prossimi: Mercurio, Venere e Marte. Con loro ripercorriamo la genesi della loro formazione, vediamo anche la foto di un pianeta bebè, appena nato in un altro sistema solare, scopriamo l’avventura che permise ad Einstein di avere la certezza di aver fatto un balzo in avanti nel percorso di comprensione dell’Universo, grazie alla dimostrazione delle cause dell’irregolarità dell’orbita di Mercurio. E vediamo quanto sia importante una missione su Marte, oltre a scoprire che Marte stesso, sotto forma di suoi frammenti, è già venuto a trovare la Terra.

John Brucato, astrobiologo dell’Inaf presso l’osservatorio astronomico di Arcetri, alle porte di Firenze, ci parla delle ricerche di materiale biologico extraterrestre, come la fosfina nell’atmosfera di Venere, che potrebbero dimostrare la presenza di vita microbica su un nostro pianeta vicino. Mentre Francesca Esposito, planetologa dell’Inaf presso l’osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli, ci racconta del contributo italiano alle prossime missioni di esplorazione umana di Marte.

In onda il 9 novembre 2020 alle 21.00 su Rai Scuola

