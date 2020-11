Progetto scienza - Newton Edu (pt.14) Energia e movimento: fulmini e saette

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla conoscenza dell’universo della Fisica, Davide Coero Borga e la Professoressa Elisabetta Bissaldi, del Dipartimento Interateneo di Fisica del Politecnico di Bari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci conducono alla scoperta dei fenomeni elettrici, delle loro leggi e dell’importanza scientifica della loro comprensione.

Con Leonardo Di Venere, ricercatore dell’Infn di Bari, attraverso un esperimento scopriamo come si generano piccoli fulmini in laboratorio, mentre con Marco Tavani, responsabile scientifico del satellite ‘Agile’, andiamo all’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’Inaf di Roma per capire che cosa sono i lampi gamma terrestri e perché il loro studio è fondamentale per il mondo della ricerca.

In onda su Rai Scuola il 18 novembre 2020

