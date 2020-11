Progetto scienza - Newton Edu (pt.19) Microrganismi utili all`uomo

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide Coero Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla scoperta dei microrganismi che sono utili all’umanità. Con loro ripercorriamo le scoperte scientifiche che hanno condotto l’uomo all’utilizzo dei microrganismi in diversi campi, oltre a quello medico. Scopriamo che esistono microscopici alleati in grado di salvaguardare l’ecosistema.

Camilla Braguglia, microbiologa dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso un esperimento dimostra che è possibile produrre biometano dagli scarti alimentari. A Matera, assieme alla restauratrice Eleonora Gioventù e al microbiologo Marco Bartolini entrambi dell’Istituto Centrale per il Restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, assistiamo invece al restauro della facciata di una chiesa con l’impiego di batteri.

In onda il 30 novembre 2020

Tags

Condividi questo articolo