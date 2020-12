Progetto scienza - Newton Edu (pt.20) Microrganismi del corpo umano

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide Coero Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla scoperta dei microrganismi che sono presenti nel corpo umano. Con loro tracciamo una mappa geografica di batteri, virus, funghi e altri microrganismi che vivono in simbiosi con il nostro organismo. Capiamo che grazie a molti di loro il corpo umano si mantiene in salute, ma anche che ve ne sono di molto nocivi.

Per approfondire alcuni aspetti del rapporto tra corpo umano e microrganismi, Marco Lombardi, dell’Università Campus Bio-medico di Roma, con un esperimento dimostra l’importanza dell’igiene personale, mentre all’Università di Camerino, la biochimica Anna Maria Eleteri descrive l’effetto della flora intestinale sul cervello.

In onda il 2 dicembre 2020

