Progetto scienza - Newton Edu (pt.22) I microrganismi nell`acqua

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide Coero Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla scoperta dei microrganismi che sono presenti nell’acqua. Con loro entriamo in una goccia di oceano e in una goccia d’acqua dolce alla scoperta di batteri, virus, funghi e altri microrganismi. E scopriamo che esistono batteri molto interessanti anche per la ricerca spaziale.

Per approfondire questo mondo di microrganismi acquatici, Marco Lombardi, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, effettua un esperimento sull’acqua potabile, mentre all’Università di Milano La Statale, al Dipartimento Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente, Francesca Mapelli conduce una ricerca sui batteri del suolo che collaborano con le piante alla ricerca d’acqua.

In onda il 7 dicembre 2020

