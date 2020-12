Progetto scienza - Newton Edu (pt.23) I microrganismi nell`aria

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide Coero Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla scoperta dei microrganismi che sono presenti nell’aria. Con loro scopriamo che batteri, virus, funghi e altri microrganismi sono presenti in grandi quantità nell’aria che respiriamo e che alcuni di loro ci garantiscono la sopravvivenza sulla Terra.

Per approfondire l’importanza e l’utilità di questi microrganismi, Valentina Giacinti, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, conduce un esperimento sulla salubrità dell’aria in diversi ambienti come l’ufficio o la casa, mentre all’Università degli Studi di Milano Bicocca, Isabella Gandolfi e Andrea Franzetti conducono una sperimentazione sui microrganismi che, con il loro lavoro, possono migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani.

In onda il 9 dicembre 2020

