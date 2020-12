Progetto scienza - Newton Edu (pt.25) La cellula vegetale, mattone di vita

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Roberto Braglia, biologo, botanico, ricercatore e coordinatore dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Insieme a loro scopriamo come è fatta e come funziona una cellula vegetale, il primo mattone della vita evoluta sulla Terra.

Anna Pancaldi racconta la storia del suo scopritore, Robert Hooke, e qualche dettaglio a proposito dei suoi ‘attriti’ con Isaac Newton.

All’Orto Botanico di Padova, Sebastiano Nigris, biologo e ricercatore all’Università della stessa città, spiega i segreti di uno dei processi fondamentali della cellula vegetale: la plasmolisi. Ancora a Padova, al dipartimento di Biologia dell’Università, i biologi Thomas Perissinotto e Giorgio Perin, illustrano alcune applicazioni utili all’uomo a partire dalle alghe vegetali: combustibili sostenibili, bioplastiche e altro ancora.

In onda il 14 dicembre su Rai Scuola

