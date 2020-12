Progetto scienza - Newton Edu (pt.26) Anatomia vegetale, i segreti delle piante

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Roberto Braglia, biologo, botanico, ricercatore e coordinatore dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Insieme ci accompagnano in un viaggio attraverso l’anatomia vegetale, per scoprire tutti i segreti degli organi e dei tessuti delle piante.

Anna Pancaldi racconta la storia del pioniere di questa disciplina, Marcello Malpighi.

All’Orto Botanico di Padova, Silvia Moschin, biologa e ricercatrice all’Università della stessa città, spiega come funziona la traslocazione xilema: uno dei processi fondamentali della vita delle piante. Con il biologo e ricercatore Lorenzo Tancioni, andiamo infine all’impianto di acquacultura ed ecologia sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per scoprire cosa è un fitorimedio: cioè come si possono usare le piante per disinquinare un ambiente.

In onda il 16 dicembre su Rai Scuola

Tags

Condividi questo articolo