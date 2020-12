Progetto scienza - Newton Edu (pt.27) La formula della vita, la fotosintesi clorofilliana

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Roberto Braglia, biologo, botanico, ricercatore e coordinatore dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Con loro scopriamo come funziona uno dei processi più affascinanti del mondo vegetale e delle Scienze naturali in generale: la fotosintesi clorofilliana. Quella che in molti hanno definito “la formula della vita”.

Anna Pancaldi racconta la storia dei topini dello scienziato inglese Joseph Prietsley e il modo quasi casuale in cui ha scoperto che le piante ‘respirano’.

All’Orto Botanico di Padova, Silvia Moschin, biologa e ricercatrice all’Università della stessa città, mostra come si estraggono i pigmenti fotosintetici da una pianta. Infine, al Chose, il Polo Solare Organico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il docente di Ingegneria elettronica Andrea Reale illustra lo sviluppo di una nuova applicazione di fotovoltaico organico molto promettente.

In onda il 18 dicembre su Rai Scuola

Tags

Condividi questo articolo